جامعة أم القرى تتيح القبول لمن تعدى 25 عاماً وفق ضوابط

أعلنت جامعة أم القرى أنها أتاحت القبول للطلبة المتأخرين عن الدراسة، ممن تعدت أعمارهم 25 سنة، أو ممن انقضت 5 سنوات على تخرجهم من المرحلة الثانوية، ولم يتمكنوا من إكمال تعليمهم الجامعي بسبب ظروف قاهرة أعاقتهم عن الالتحاق بالجامعة.
وأضافت وفق “أخبار 24” أن قبول المتقدمين يتم بعد تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للطلبة المتأخرين، وتفنيد الطلبات لعرضها على اللجان والمجالس العلمية المختصة، لإقرار الاستحقاق والموافقة على إكمال إجراءات القبول من عدمه.
وأكدت أن جميع إجراءات القبول والتسجيل في الجامعة إلكترونية بنسبة 100%، داعية الراغبين في التقديم إلى الدخول على الرابط المخصص لعملية التقديم.