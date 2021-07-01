السفارة السعودية تصدر تنبيها للمواطنين الراغبين في زيارة تونس

نبهت السفارة السعودية في تونس، المواطنين السعوديين، إلى قرار السلطات المحلية فرض حظر التجول في البلاد، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت السفارة أن السلطات التونسية قررت فرض حظر التجول اعتباراً من اليوم (الخميس) الموافق 2021 /7 /1، بداية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً.
من جهة أخرى، ذكرت السفارة أن تونس تشترط لزيارتها حمل المسافر شهادة فحص PCR سلبية تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QRCode) لمدة 72 ساعة حتى لمن حصل على اللقاح، فيما لا يشترط فحص PCR للأطفال أقل من 12 سنة.وفق “أخبار 24”.