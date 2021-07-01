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أخبار محلية > “التأمينات”: صرف معاش يوليو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي “ساند”
01/07/2021   6:33 م

“التأمينات”: صرف معاش يوليو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي “ساند”

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم (الخميس)، صرف معاش شهر يوليو، لأصحاب المعاشات التقاعدية، ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

وكانت المؤسسة قد أكدت أنه لا تغيير أو تأثير على عمليات صرف المعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام، بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد ضمن التأمينات.

وشددت على أن قرار الدمج يخص الأمور الإدارية بين المؤسستين ولا علاقة له بمكافأة نهاية الخدمة، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي ستستمر المؤسسة العامة للتقاعد في خدمة عملائها والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في خدمة عملائها.وفق “أخبار 24”.

“التأمينات”: صرف معاش يوليو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي “ساند”

أخبار محلية
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