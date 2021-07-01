ولي العهد يوجه بعلاج الأكاديمي “ناصر البراق” في بريطانيا

وجه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالتكفل بعلاج الملحق الثقافي السابق، وأستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ناصر البراق، في بريطانيا.
وجاء توجيه ولي العهد استجابة لمناشدة عدد من الإعلاميين والأكاديميين الذين دشنوا أمس (الأربعاء)، وسماً باسم “البراق”، داعين له بالشفاء ومناشدين بالتوجيه بعلاجه في الخارج.
ورفع رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون”، الدكتور سعود الغربي، الشكر لولي العهد على إصداره التوجيه الكريم بعلاج “البراق” في بريطانيا.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “البراق” عانى لفترة طويلة مع المرض، ودخل مؤخرًا مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض في وضع صحي حرِج.