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أخبار محلية > “الجزائية” تحدد موعدا بديلا للنظر في دعوى مقامة ضد مواطن تعذر التوصل إليه
01/07/2021   6:33 م

“الجزائية” تحدد موعدا بديلا للنظر في دعوى مقامة ضد مواطن تعذر التوصل إليه

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حددت المحكمة الجزائية المتخصصة موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على مواطن متهم يدعى “أحمد محمد هاشمي”، وذلك بعد تغيبه عن حضور جلسة محاكمته في الدعوى المقامة ضده.

وأوضحت المحكمة أن الجهات المختصة لم تتمكن من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، لافتة إلى أنه جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الإثنين (15/ 01 / 1443هـ).

وأعربت المحكمة عن أملها من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، حيث ستقضي المحكمة في الدعوى غيابيا في حال عدم حضوره، وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.وفق “أخبار 24”.

“الجزائية” تحدد موعدا بديلا للنظر في دعوى مقامة ضد مواطن تعذر التوصل إليه

أخبار محلية
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