نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > الكويت توضح مواعيد فتح المنافذ البرية والبحرية لمواطنيها وأقاربهم ومرافقيهم
01/07/2021   6:33 م

الكويت توضح مواعيد فتح المنافذ البرية والبحرية لمواطنيها وأقاربهم ومرافقيهم

+ = -
365

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم (الخميس)، فتح المنافذ البرية والبحرية بدءًا من الساعة الـ 12 ظهرا حتى الساعة الـ12 من منتصف الليل من كل يوم.

وأضافت الوزارة أن فتح المنافذ متاح للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية المحصنين، مشددة على الجميع بضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية.

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي سمح للمواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى الكويت بالعبور من المنافذ، وذلك اعتبارا من يوم أمس الأول (الثلاثاء).وفق “أخبار 24”.

الكويت توضح مواعيد فتح المنافذ البرية والبحرية لمواطنيها وأقاربهم ومرافقيهم

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885161815.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.