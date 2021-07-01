الكويت توضح مواعيد فتح المنافذ البرية والبحرية لمواطنيها وأقاربهم ومرافقيهم

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم (الخميس)، فتح المنافذ البرية والبحرية بدءًا من الساعة الـ 12 ظهرا حتى الساعة الـ12 من منتصف الليل من كل يوم.
وأضافت الوزارة أن فتح المنافذ متاح للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية المحصنين، مشددة على الجميع بضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية.
يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي سمح للمواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى الكويت بالعبور من المنافذ، وذلك اعتبارا من يوم أمس الأول (الثلاثاء).وفق “أخبار 24”.