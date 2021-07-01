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أخبار محلية > مكافحة المخدرات بمحافظة شرورة تقبض على مروِّجَي مخدرات مطلوبَين في قضايا أمنية
01/07/2021   8:38 م

مكافحة المخدرات بمحافظة شرورة تقبض على مروِّجَي مخدرات مطلوبَين في قضايا أمنية

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها رصدت عناصر إجرامية من أرباب السوابق المطلوبين في قضايا ترويج وتهريب المخدرات في محافظة شرورة، حيث باشر رجالها الموقع المرصود. 

 وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية، الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية للعناصر الإجرامية التي تمتهن ترويج المخدرات، أسفرت عن رصد وجود لعدد من أرباب السوابق المطلوبين في قضايا ترويج وتهريب المخدرات داخل أحد المواقع بمحافظة شرورة.

 وأضاف أنه عند مباشرة رجال الأمن تنفيذ مهامهم تعرضوا لإطلاق النار، حيث جرى التعامل مع الموقف بما يقتضيه، وقُبض على اثنين من عناصر الخلية، وتعرّض ثالث لإصابة نتيجة تبادل إطلاق النار، وتوفي قبل نقله إلى المستشفى، وجميعهم مواطنون، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

مكافحة المخدرات بمحافظة شرورة تقبض على مروِّجَي مخدرات مطلوبَين في قضايا أمنية

أخبار محلية
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