نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “أبشر”: يمكن إصدار جواز السفر لمدة 5 سنوات فقط إذا كان عمر المُصدر له الجواز أقل من 15 سنة
01/07/2021   8:37 م

“أبشر”: يمكن إصدار جواز السفر لمدة 5 سنوات فقط إذا كان عمر المُصدر له الجواز أقل من 15 سنة

+ = -
794

أوضحت منصة “أبشر” الشروط الواجب توافرها لإصدار جواز السفر لأفراد الأسرة لمن هم دون سن 15 عاما، مبينة الحالة التي يصدر فيها لمدة 5 سنوات فقط.

وقالت إنه في حال الرغبة بإصدار الجواز لمن هم دون 15 عاما فيجب التحقق من الشروط التالية وهي، ألا يكون قد سبق إصدار هوية وطنية لفرد الأسرة، إضافة إلى وجود عنوان وطني مسجل في البريد السعودي لإيصال الجواز إليه، ووجود الفرد داخل المملكة، وسداد رسوم إصدار الجواز، وألا يكون لدى فرد الأسرة جواز سفر.

وأشارت المنصة إلى أنه يمكن إصدار الجواز لمدة 5 سنوات فقط في حال كان عمر فرد الأسرة أقل من 15 سنة، وأن الوصول للخدمة يكون من خلال الدخول على خدمات أفراد الأسرة، ومن ثم الضغط على خدمات واختيار إصدار الجواز السعودي. وفق “أخبار 24”.

“أبشر”: يمكن إصدار جواز السفر لمدة 5 سنوات فقط إذا كان عمر المُصدر له الجواز أقل من 15 سنة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885161854.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.