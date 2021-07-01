لدراسة مختلف الفنون الإبداعية .. “الثقافة” تبتعث 79 طالباً وطالبة في جامعات عالمية

أعلنت وزارة الثقافة صدور قرار ابتعاث 79 طالباً وطالبة سعوديين، ضمن برنامج الابتعاث الثقافي، والذين سيُباشرون دراساتهم العُليا في معاهد وجامعات عالمية مرموقة، في تخصصات فنية وثقافية تشمل مختلف المجالات الإبداعية.
وأوضحت الوزارة أن العدد الكلي للمقبولين في أول قرارات صدور الابتعاث الثقافي توزّع بين الجنسين بنسبة 70% للطالبات و30% للطلاب، فيما بلغ عدد الدارسين للبكالوريوس 55% والماجستير 44% والدكتوراه 1%.
وأشارت إلى أن التخصصات التي سيدرسها الطلاب والطالبات تعددت لتشمل الآداب واللغات واللغويات، وعلم الآثار، وفنون الطهي، وفنون العمارة، وصناعة الأفلام، والمكتبات والمتاحف، وتصميم الأزياء، والمسرح، والفنون البصرية، والموسيقى، والتصميم.
ولفتت إلى أن وجهات الابتعاث التي سيدرس فيها الطلاب والطالبات شملت قائمةً من أهم المعاهد والجامعات العالمية المتخصصة في تقديم أهم المناهج التعليمية في مجالات الثقافة والفنون، مؤكدة أن البرنامج في مستمر في استقبال طلبات الراغبين والراغبات في دراسة التخصصات الفنية والثقافية بالجامعات المعتمدة. وفق “أخبار 24”.
ويوفر البرنامج مزايا متعددة، تشمل تحمّله كافة تكاليف الدراسة، والضمان المالي، ومصاريف المعيشة للمبتعث ومرافقه، بالإضافة للرعاية الصحيّة، وتذاكر السفر من المملكة إلى مقرِّ البعثة والعكس، إلى جانب تقديم برامج إرشاديّة تُركّز على متابعة المبتعث وتقييم تطوّره الأكاديمي.