نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “المطلق” يوضح حكم مَن يرغب بالأضحية وعليه ديون
02/07/2021   10:09 ص

بالفيديو.. الشيخ “المطلق” يوضح حكم مَن يرغب بالأضحية وعليه ديون

+ = -
521

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم مَن يرغب في الأضحية وهو عليه ديون، موجهاً نصيحة لأصحاب الدخول المتوسطة الذين يرغبون بالأضحية.

وقال المطلق خلال إحدى حلقات برنامج “فتاوى” على “القناة السعودية”، إن سداد الديون أهم من الأضحية لذا يجب الانتهاء منها أولاً، مشيراً إلى أن هناك خطأً آخر يقع فيه البعض وهو الإصرار على الأضحية مرتفعة الثمن.

ولفت إلى أنه يمكن لأصحاب الدخول التي لا تتعدى 6 آلاف ريال أن يضحوا بما يناسب دخلهم من الأغنام البربري وغيرها؛ لأنها ربما تكون أفضل عند الله. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. الشيخ “المطلق” يوضح حكم مَن يرغب بالأضحية وعليه ديون

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885161889.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.