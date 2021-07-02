بالفيديو.. الشيخ “المطلق” يوضح حكم مَن يرغب بالأضحية وعليه ديون

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم مَن يرغب في الأضحية وهو عليه ديون، موجهاً نصيحة لأصحاب الدخول المتوسطة الذين يرغبون بالأضحية.
وقال المطلق خلال إحدى حلقات برنامج “فتاوى” على “القناة السعودية”، إن سداد الديون أهم من الأضحية لذا يجب الانتهاء منها أولاً، مشيراً إلى أن هناك خطأً آخر يقع فيه البعض وهو الإصرار على الأضحية مرتفعة الثمن.
ولفت إلى أنه يمكن لأصحاب الدخول التي لا تتعدى 6 آلاف ريال أن يضحوا بما يناسب دخلهم من الأغنام البربري وغيرها؛ لأنها ربما تكون أفضل عند الله. وفق “أخبار 24”.
#فتاوى | حكم تضحية من عليه ديون؟ pic.twitter.com/LresDNqIWJ
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 1, 2021