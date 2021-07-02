بالفيديو.. رئيس “هيئة الترفيه”: تذكرون ونترلاند؟.. ستعود أكبر بـ 40% وبفريق صيانة سعودي

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عودة مدينة ونترلاند الترفيهية للعمل مرة أخرى، بمساحة ستكون أكبر بنسبة 40%.
وأكد آل الشيخ أن العمل في المدينة الترفيهية بدأ أمس (الخميس)، بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والرياض وكل الجهات، مؤكداً أن القادم سيكون مذهلاً.
ونشر رئيس هيئة الترفيه مقطع فيديو لموقع ونترلاند أظهر جانباً من بدء العمل لعودة المدينة للتشغيل مجدداً، مبيناً أن أكثر ما أسعده أن فريق الصيانة سعودي لأول مرة في صيانة ملاهٍ.
تذكرون ونترلاند ؟! بدينا الحمدالله اليوم وبتعود اكبر ب ٤٠٪ تقريباً ❤️💪🏻🇸🇦🔥🎡🎢🎠بدعم وتخطيط سيدي لاحدود لنا … وبالتعاون بين الثقافة والسياحة والرياضة والترفيه وكل الجهات القادم مذهل 💪🏻🇸🇦🔥❤️ pic.twitter.com/vZiAoX9msY
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 1, 2021
وفق “أخبار 24”.