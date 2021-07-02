نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. رئيس “هيئة الترفيه”: تذكرون ونترلاند؟.. ستعود أكبر بـ 40% وبفريق صيانة سعودي
02/07/2021   9:57 ص

بالفيديو.. رئيس “هيئة الترفيه”: تذكرون ونترلاند؟.. ستعود أكبر بـ 40% وبفريق صيانة سعودي

+ = -
456

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عودة مدينة ونترلاند الترفيهية للعمل مرة أخرى، بمساحة ستكون أكبر بنسبة 40%.  

وأكد آل الشيخ أن العمل في المدينة الترفيهية بدأ أمس (الخميس)، بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والرياض وكل الجهات، مؤكداً أن القادم سيكون مذهلاً.  

ونشر رئيس هيئة الترفيه مقطع فيديو لموقع ونترلاند أظهر جانباً من بدء العمل لعودة المدينة للتشغيل مجدداً، مبيناً أن أكثر ما أسعده أن فريق الصيانة سعودي لأول مرة في صيانة ملاهٍ.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رئيس “هيئة الترفيه”: تذكرون ونترلاند؟.. ستعود أكبر بـ 40% وبفريق صيانة سعودي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885161890.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.