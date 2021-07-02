“الإنذار المبكر” ينبه من موجة حارة في الشرقية وأمطار رعدية على جازان وعسير

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، بعدد من مناطق المملكة، وموجة حارة في أخرى.
وأوضح النظام أن محافظات أضم وميسان بمنطقة مكة المكرمة، والباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة بمنطقة الباحة، والمجاردة والنماص وبارق وتنومة ومحايل بمنطقة عسير، يتوقع أن تشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الثامنة مساء.
وأبان أن محافظات الدائر والريث والعارضة وفيفا وهروب بمنطقة جازان، وأبها وخميس مشيط ورجال ألمع بمنطقة عسير، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
وأشار إلى أن محافظات الأحساء والجبيل والدمام والقطيف وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا بالمنطقة الشرقية، ستشهد موجة حارة، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة يصل إلى 48 مئوية أو أكثر، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً . وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن محافظات الحناكية والعلا والمدينة المنورة والمهد وبدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.