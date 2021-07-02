مسؤول بـ”البلدية والقروية والإسكان” يرد على مسألة ارتفاع أسعار المباني بعد تفعيل الكود

رد الوكيل المساعد للتعمير بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان محمد الصبيحي، على ما يثار حول استغلال بعض المقاولين تفعيل الكود السعودي للمباني في رفع الأسعار.
وقال الصبيحي، إن تفعيل الكود السعودي خلال الفترة الحالية قد يرفع الأسعار بنسبة معينة، ولكنه يحافظ على تكاليف التشغيل وصيانة المباني.
ولفت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن هذا الأمر سيساهم في خفض التكاليف بعد ذلك، خاصة مع دخول المكاتب الهندسية للاستثمار في هذا القطاع. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن تفعيل الكود السعودي يهدف إلى رفع جودة المباني والمنشآت وتطوير هذا القطاع وتنظيم عملية البناء، إلى جانب ضمان تطبيق الاشتراطات التي تحقق السلامة العامة.
فيديو | بعض المصممين والمقاولين استغل تفعيل الكود السعودي للمباني هل هناك آلية لضبط الأسعار؟
م. محمد الصبيحي يجيب#الإخبارية pic.twitter.com/MivVhQKMqe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 1, 2021