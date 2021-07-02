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أخبار محلية > بالفيديو.. “التحلية”: زيادة المحتوى المحلي في مشروعات تحلية المياه إلى 50% بنهاية العام
02/07/2021   9:56 ص

بالفيديو.. “التحلية”: زيادة المحتوى المحلي في مشروعات تحلية المياه إلى 50% بنهاية العام

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أكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن ملتقى زيادة المحتوى المحلي يهدف لزيادة الصناعات الوطنية في مشروع استبدال التقنية للأصول ذات العمر الافتراضي المنتهي، لمنظومة إنتاج الشقيق “المرحلة الأولى”. 

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، سلطان العتيبي، خلال حديثه لقناة “العربية” أمس (الخميس)، أن نسبة المحتوى الحالي في المؤسسة تبلغ حالياً 46%، ويُستهدف رفعها إلى 50% بنهاية العام الجاري، على أن تبلغ 60% في عام 2025.   وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن توطين المحتوى المحلي يضمن سلاسل الإمداد، ويسهم في تنمية قدرات المصنع الوطني، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب السعودي، ما ينعكس على الناتج المحلي. 

 

بالفيديو.. “التحلية”: زيادة المحتوى المحلي في مشروعات تحلية المياه إلى 50% بنهاية العام

أخبار محلية
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