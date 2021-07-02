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02/07/2021   9:57 ص

10 مضاعفات خطيرة يُسببها تجاهل تناول الماء خلال ممارسة الرياضة

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أطلق استشاري بالتأهيل الطبي والطب الرياضي، تحذيرات من خطورة عدم تناول كميات مناسبة من الماء خلال ممارسة الرياضة.  

وقال استشاري التأهيل الطبي والطب الرياضي الدكتور هاشم السباعي، إن هناك 10 من الأعراض والمُضاعفات الناتجة عن قلة استهلاك الماء للجسم عند ممارسة الرياضة، من بينها التسبب في نقص الدم.  

ولفت السباعي وفقاً لـ”سبق”، إلى أن تلك المضاعفات تشمل تسارع نبضات القلب، وكثرة الإصابات العضلية والأربطة والأوتار، والاحتقان واحتباس الماء بالمفاصل، والجفاف والإمساك وعسر الهضم، وإحساس دائم بالتعب، وآلام وتشنجات بالعضلات والعظام والمفاصل.  

ونوه إلى أن المضاعفات تتضمن كثرة الإصابات بالأمراض الموسمية، والإرهاق المستمر والكسل والخمول؛ بسبب ضعف الدورة الدموية وقلة الأوكسجين، وقلة كمية التعرق أثناء ممارسة الرياضة وارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم، وكثرة الإصابات أثناء التمرين والمباريات.

10 مضاعفات خطيرة يُسببها تجاهل تناول الماء خلال ممارسة الرياضة

طب وتداوي
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