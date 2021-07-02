بجوائز تبلغ 53 مليون ريال.. انطلاق مهرجان ولي العهد الثالث للهجن بالطائف 8 أغسطس

ينطلق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة يوم (الأحد) الموافق 8 أغسطس المقبل في ميدان الطائف للهجن؛ حيث يتنافس ملاك الهجن المحلية والدولية على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال.
وأكد الاتحاد السعودي للهجن، أن المهرجان سينطلق بمرحلة تمهيدية بعدد أشواط تبلغ 320 شوطاً، فيما ستكون أشواط “الماراثون” 8 أشواط، والأشواط النهائية للمهرجان 204 أشواط، مبيناً أن برنامج الأشواط بشكل كامل سيعلن خلال الأسبوع المقبل.
وقدم وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما يحظى به القطاع الرياضي بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص من دعم واهتمام كبيرين. وفق “أخبار 24”.