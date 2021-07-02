رصد 3 مطلوبين في قضايا مخدرات بنجران ومقـتل أحدهم خلال مواجهتهم مع رجال الأمن

ألقت قوات الأمن بمنطقة نجران، القبض على اثنين من المطلوبين من أرباب السوابق بمحافظة شرورة، فيما تعرّض أحدهم للإصابة خلال مواجهة المطلوبين مع رجال الأمن، وتوفي قبل نقله للمستشفى.
وأوضح حساب “سناب الداخلية”، أنه تم رصد عدد من أرباب السوابق المطلوبين في قضايا ترويج وتهريب مخدرات داخل أحد المواقع بالمحافظة يوم أمس (الخميس).
وأضاف أن المطلوبين قاموا بإطلاق النار على رجال الأمن عند مباشرتهم تنفيذ مهامهم ليتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، حيث قامت قوات الأمن بالرد عليهم، وجميعهم كانوا من المواطنين. وفق “أخبار 24”.
وألقي القبض على اثنين من عناصر الخلية فيما تعرض آخر لإصابة نتيجة تبادل إطلاق النار، وتوفي قبل نقله إلى المستشفى، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.