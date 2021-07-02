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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطنون يتضامنون مع معلمي المناطق النائية في إضافة بدلات تحفيزية
02/07/2021   10:07 ص

بالفيديو.. مواطنون يتضامنون مع معلمي المناطق النائية في إضافة بدلات تحفيزية

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اتفق مواطنون ومواطنات على ضرورة إضافة بدلات تحفيزية للمعلمين والمعلمات الذين يعملون في المناطق النائية. 

وأرجع عدد منهم في تقرير لقناة “الإخبارية”، أسباب استحقاق المعلمين للبدلات إلى معاناتهم من صعوبات التنقل ووعورة الطرق للوصول للمناطق النائية والبعيدة، إلى جانب تعرضهم لظروف مناخية صعبة مثل الأمطار والسيول. 

ولفتوا إلى أن المعلمين والمعلمات يعانون أيضاً من نقص الخدمات في تلك المناطق، ومن ثم فإن صرف البدلات لهم يعوضهم عن تلك الأمور.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مواطنون يتضامنون مع معلمي المناطق النائية في إضافة بدلات تحفيزية

أخبار محلية
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