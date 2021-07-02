“الأخضر الأولمبي” يواجه أوغندا وديًا.. وتعافي سلمان الفرج

يستعد المنتخب الأولمبي السعودي، لمواجهة نظيره الأوغندي (الفريق الأول)، اليوم (الجمعة) في أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي في الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
واستعاد “الأخضر الأولمبي” خدمات نجم الهلال، سلمان الفرج بعدمات اشتكى من شعوره بإجهاد خفيف، وبات جاهزًا لخوض اللقاء التجريبي.
كما يواصل مدافع نادي النصر، عبدالإله العمري تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي.
يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج. وفق “أخبار 24”.