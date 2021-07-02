القادسية يرفض تكرار أزمة الغنام وكمارا

كشفت مصادر، اليوم (الخميس)، عن اتخاذ إدارة نادي القادسية، قرارًا جديدًا بشأن العروض المقدمة للاعبي الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
واشترطت إدارة نادي القادسية وفقًا لـ”عكاظ” أن تتسلم قيمة صفقة اللاعبين حسن العمري وخليفة الدوسري نقدًا من أي ناد يرغب بهما، في ظل العروض المقدمة للاعبين من قبل أندية النصر والهلال والشباب.
وتعتزم إدارة القادسية في حال التوصل لاتفاق نهائي لانتقال اللاعبين، استلام مبالغ انتقالهما كاملة وبدون دفعات، خاصة بعد تأخر تسلم دفعات خالد الغنام من النصر وهارون كمارا من الاتحاد.