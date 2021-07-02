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أخبار محلية > المملكة ومصر توقعان اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية
02/07/2021   2:47 م

المملكة ومصر توقعان اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية

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قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، إن اللقاء الذي جمعه يوم أمس (الخميس)، مع وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أسفر عن توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين البلدين.

وأضاف أن توقيع هذا البرنامج يندرج ضمن مذكرة التعاون المستمرة بين البلدين في مجالات العمل الإسلامي، كما تأتي تتويجًا لتحقيق التطلعات للقيادة الحكيمة للمملكة ومصر.

وأكد أهمية تعزيز أسس الولاء والانتماء الوطني وبيان سماحة الدين، مع الحفاظ على ثوابت الشرع وعدم الجمود في التعامل مع المستجدات العصرية، مضيفا أن ذلك سوف يتحقق من خلال التعاون بين البلدين.

عبداللطيف ال الشيخ و محمد مختار جمعة

عبداللطيف ال الشيخ و محمد مختار جمعة

عبداللطيف ال الشيخ و محمد مختار جمعة

وفق “أخبار 24”.

المملكة ومصر توقعان اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية

أخبار محلية
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