شاب يروي قصة إصراره على ممارسة الرياضة رغم بتر قدمه.. وكيف ودع الكرة

روى شاب قصة إصراره على ممارسة الرياضة رغم بتر أحد قدميه، وكيف ودع لعب كرة القدم ليلة إجراء العملية الجراحية بالخارج.
وقال الشاب علي الناصر، إن القصة بدأت قبل عام ونصف مع شعوره بعد الانتهاء من مباراة كرة قدم بألم وورم بسيط في قدمه اليمنى، لكنه تجاهل هذا الأمر.
وأضاف الناصر في تقرير لقناة “العربية”، أن الورم تضاعف في قدمه وأصرّت أسرته على الذهاب به إلى المستشفى، حيث أخبره الأطباء بإصابته بمرض سرطان العظام.
ولفت إلى أن الأطباء حاولوا علاجه لمدة 3 شهور بالعلاج الكيماوي دون جدوى، ليخبروه بضرورة إجراء عملية بتر لقدمه حتى لا ينتشر المرض في جسده. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أنه توجه للخارج للتأكد من صحة التشخيص وحدد له الأطباء موعد العملية، مبيناً أنه أقام مباراة وداعية مع بعض الشباب ليلة إجراء العملية، مشيراً إلى أنه يمارس حالياً الكثير من الرياضات وبينها السباحة.
الشاب “علي الناصر” أقام مباراة وداعية ليلة بتر إحدى قدميه بسبب السرطان.. اليوم بقدم واحدة يمارس عدة رياضات..شاهد قصته
عبر :@Mohammed62_S pic.twitter.com/U3YItUBEFE
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 2, 2021