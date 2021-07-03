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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الأمريكي بذكرى استقلال بلاده
03/07/2021   4:06 م

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الأمريكي بذكرى استقلال بلاده

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بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس جوزيف بايدن، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار، كما أشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة، للرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من الرقي والازدهار. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الأمريكي بذكرى استقلال بلاده

أخبار محلية
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