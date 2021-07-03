بدء القبول الإلكتروني لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة الأمير سطام غداً

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، بدء استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1443هـ، اعتباراً من غداً (الأحد).
وأبانت أن القبول يستمر حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442 هـ، وذلك في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، عبر بوابة القبول الموحد للطلاب.
ودعت عمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة، الطلاب لزيارة بوابة القبول الموحد؛ لمعرفة تفاصيل الجدول الزمني ومعايير وإجراءات القبول والتخصصات المتاحة.وفق “أخبار 24”.