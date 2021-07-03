الحصيني: اليوم أول منازل الجوزاء.. تكثر رياح السموم مع ‏ظهور رطب المدينة والأحساء

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن اليوم (السبت) أول أيام الجوزاء ومدتها 26 يومًا، وتظهر فيها ”الهقعة” و”الهنعة” ولكل واحدة منهما 13 يوماً.
وأشار الحصيني إلى أنه في الجوزاء تكثر رياح السموم، ويبلغ الحر أشده، وتبدأ بواكير النخل بطرح الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض، وتزرع فيه بعض الخضار كالقرع والكوسة، وينقص فيه النهار ويزيد الليل.
وأضاف: تقول العرب “إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء، وإذا طلعت الهقعة، تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة، وأردفتها الهنعة”. وفق “أخبار 24”.