نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الحصيني: اليوم أول منازل الجوزاء.. تكثر رياح السموم مع ‏ظهور رطب المدينة والأحساء
03/07/2021   4:06 م

الحصيني: اليوم أول منازل الجوزاء.. تكثر رياح السموم مع ‏ظهور رطب المدينة والأحساء

+ = -
677

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن ‏اليوم (السبت) أول أيام الجوزاء ومدتها 26 يومًا، وتظهر فيها ‏‏”الهقعة” و”الهنعة” ولكل واحدة منهما 13 يوماً.‏

وأشار الحصيني إلى أنه في الجوزاء تكثر رياح السموم، ويبلغ ‏الحر أشده، وتبدأ بواكير النخل بطرح الرطب في المدينة ‏والأحساء ثم الرياض، وتزرع فيه بعض الخضار كالقرع ‏والكوسة، وينقص فيه النهار ويزيد الليل.‏

وأضاف: تقول العرب “إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء ‏وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء، وإذا طلعت الهقعة‏، تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة، وأردفتها الهنعة”.‏ وفق “أخبار 24”.

الحصيني: اليوم أول منازل الجوزاء.. تكثر رياح السموم مع ‏ظهور رطب المدينة والأحساء

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885162109.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.