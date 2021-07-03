غداً : بدء القبول بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للعام الدراسي الجامعي 1442- 1443هـ

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ممثلة بعمادة القبول والتسجيل غداً الأحد الموافق 24 / 11 / 1442هـ الموافق 4 / 7 / 2021م في استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المشارك في جميع التخصصات للعام الجامعي1442\ 1443هـ في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في محافظة الخرج وفي فروع الجامعة بمحافظات : الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض على الرابط التالي :
www.rbu-admit.edu.sa ويستمر التقديم حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442هـ الموافق 10 / 7 / 2021م الساعة الثانية عشر ظهراً ، فيما سيكون بدء استقبال طلبات المتقدمات للقبول في الجامعة في جميع التخصصات عبر بوابة القبول الإلكترونية على الرابط التالي : fad.psau.edu.sa
بداية من يوم الأربعاء 27 / 11 / 1442هـ الموافق 7 / 7 / 2021م ويستمر حتى يوم الأربعاء 4 / 12 / 1442هـ الموافق 14 / 7 / 2021م الساعة الثانية عشر ظهراً.
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