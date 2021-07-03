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أخبار المناطق > بعد حدوث انهيارات طينية.. سفارة المملكة باليابان تؤكد سلامة المواطنين
03/07/2021   4:05 م

بعد حدوث انهيارات طينية.. سفارة المملكة باليابان تؤكد سلامة المواطنين

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أكدت سفارة المملكة لدى طوكيو، اليوم (السبت)، سلامة المواطنين السعوديين، وذلك عقب حدوث انهيارات طينية بمحافظة شيزوكا وسط اليابان.

وقالت السفارة إنها تتابع آثار الانهيارات الطينية في محافظة شيزوكا، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع إدارة شؤون السعوديين بالسفارة.

يشار إلى أن حوالي 20 شخصا أصبحوا في عداد المفقودين بعد أن اجتاحت انهيارات أرضية المنازل في مدينة أتامي بمحافظة شيزوكا، حيث وقعت الكارثة بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من المحافظة. وفق “أخبار 24”.

بعد حدوث انهيارات طينية.. سفارة المملكة باليابان تؤكد سلامة المواطنين

أخبار المناطق
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