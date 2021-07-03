أعلنت وكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، إنهاء كافة الاستعدادات التنظيمية والخدمية والصحية لتقديم أفضل الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام خلال موسم الحج للعام الجاري 1442هـ.
وأوضحت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد، أن الوكالة التطويرية تسير بخطى ثابتة وواثقة من خلال ما تم رسمه من خطط وبرامج ومبادرات رائدة وورش عمل دورية مع الجهات المشاركة للإسهام وبشكل فاعل في تحسين مخرجات الأعمال والخدمات.
وأضافت أنه تم الحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية بما يراعي سلامة قاصدات بيت الله الحرام ليؤدين شعائرهن وسط بيئة صحية متكاملة وأجواء روحانية آمنة.
وأشارت إلى أن هذه الاستعدادات تمثلت في تجهيز المصليات وتنظيمها لتفويج القاصدات إليها مع تحقيق التباعد ومضاعفة مرات تعقيمها وتكثيف عدد الموظفات على الأبواب وفي الممرات والساحات، وذلك لتنظيم وتسهيل دخول القاصدات وتهيئة مصليات ذوات الإعاقة، والمتابعة المستمرة من خلال الجولات الميدانية لمعالجة الملاحظات.
وفق “أخبار 24”.