“الحج والعمرة” تجهز مواقع إقامة الحجاج في مشعر عرفات وتربط إحداثياتها بالبطاقة الذكية

أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، أنها تعمل مع جهات الاختصاص على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر عرفات، وذلك ضمن منظومة أعمال تعتمد على التقنيات الحديثة.
وأوضحت أنه تم ربط إحداثيات مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر عرفات بالبطاقة الذكية للحاج.
وأعدت الوزارة خريطة على “جوجل ماب”، حددت من خلالها مواقع المخيمات في مشعر عرفات، وذلك ضمن جهودها لتسهيل أداء الحجيج للمناسك.وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الجمعة، تجهيز مواقع مخيمات إقامة لضيوف الرحمن في مشعر منى، وذلك ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة.
تعمل #وزارة_الحج_والعمرة مع الجهات ذات الاختصاص، على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر عرفات، ضمن منظومة أعمال تعتمد على التقنيات الحديثة، وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف. https://t.co/yFJiLE4Lv8 pic.twitter.com/gTChdbO9ig
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 3, 2021