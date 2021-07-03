نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الحج والعمرة” تجهز مواقع إقامة الحجاج في مشعر عرفات وتربط إحداثياتها بالبطاقة الذكية
03/07/2021   8:11 م

“الحج والعمرة” تجهز مواقع إقامة الحجاج في مشعر عرفات وتربط إحداثياتها بالبطاقة الذكية

+ = -
599

أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، أنها تعمل مع جهات الاختصاص على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر عرفات، وذلك ضمن منظومة أعمال تعتمد على التقنيات الحديثة.

وأوضحت أنه تم ربط إحداثيات مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر عرفات بالبطاقة الذكية للحاج.

وأعدت الوزارة خريطة على “جوجل ماب”، حددت من خلالها مواقع المخيمات في مشعر عرفات، وذلك ضمن جهودها لتسهيل أداء الحجيج للمناسك.وفق “أخبار 24”.

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الجمعة، تجهيز مواقع مخيمات إقامة لضيوف الرحمن في مشعر منى، وذلك ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة.

“الحج والعمرة” تجهز مواقع إقامة الحجاج في مشعر عرفات وتربط إحداثياتها بالبطاقة الذكية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885162156.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.