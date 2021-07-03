مندوب توصيل طلبات: البعض يشتري بيتاً وسيارة من هذا العمل .. والدخل الشهري يصل إلى 12 ألف ريال

كشف مندوب توصيل الطلبات، صالح الشيبان، تأثير حملة توطين مهنة توصيل الطلبات على العاملين في هذا المجال.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة الإخبارية، أن حملة التوطين أسهمت في تحسين أحوال العاملين في هذا المجال، بما ساعدهم في شراء منزل أو سيارة جديدة من خلال العمل بهذا المجال.
وأضاف أن الدخل الشهري للعاملين في هذا المجال يتراوح من 6 إلى 12 ألف ريال، وذلك حسب تفرغ العامل لممارسة هذا العمل.
وأكد أن أكبر المعوقات التي يواجهها العاملون في هذه المهنة تكمن في طريقة تعامل بعض العملاء وتعنتهم في اختيار مواعيد التوصيل، بالإضافة إلى أسلوب بعض المناديب، الذي قد يؤدي لترسخ أفكار سيئة لدى بعض العملاء.وفق “أخبار 24”.
فيديو | “صالح” مندوب توصيل طلبات لـ #برنامج_120: الدخل الشهري يصل إلى 12 ألف ريال .. وحملة “توطين الطلبات” ساعد البعض في شراء منزل أو سيارة#الإخبارية pic.twitter.com/Gl444eJw5c
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 3, 2021