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أخبار محلية > “البلدية والقروية” تنجز أكثر من 128 مليون م2 حدائق ومسطحات خضراء خلال 2020
03/07/2021   8:11 م

“البلدية والقروية” تنجز أكثر من 128 مليون م2 حدائق ومسطحات خضراء خلال 2020

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نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدداً من الحدائق والمنتزهات داخل الأحياء ومداخل مختلف مدن ومناطق المملكة بلغت مساحتها أكثر من 138 مليون م2، وذلك ضمن جهود الأمانات والبلديات التابعة لها خلال العام 2020.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحدائق والمنتزهات المُنفذة خلال العام الماضي بلغ 7.3 ألف حديقة ومنتزه، تمتد على مساحة إجمالية تُقدر بأكثر من 128.3 مليون م2.

وتجاوز عدد الأشجار المزروعة أكثر من 18 مليون شجرة في جميع مدن ومحافظات المملكة، فيما بلغت مساحة المسطحات الخضراء قرابة 182.9 مليون م2، وذلك في إطار تحقيق رضا المستفيدين عن خدمات المرافق العامة والمنتزهات والتشجير.وفق “أخبار 24”.

وأشارت الوزارة إلى أن أمانة منطقة الرياض تأتي في المرتبة الأولى من حيث إصلاح المساحات الخضراء بمساحة 32,5 مليون م2، فيما تأتي أمانة منطقة القصيم في المرتبة الثانية بمساحة 19,4 مليون م2، ثم أمانة منطقة المدينة المنورة بمساحة 17,3 مليون م2، ثم أمانة محافظة الطائف بمساحة 16 مليون م2.

“البلدية والقروية” تنجز أكثر من 128 مليون م2 حدائق ومسطحات خضراء خلال 2020

أخبار محلية
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