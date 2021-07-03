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أخبار محلية > استعداداً للعودة الحضورية .. استهداف 5 ملايين طالب وطالبة تتجاوز أعمارهم 12 عاماً بالتطعيم الشهر الحالي
03/07/2021   8:10 م

استعداداً للعودة الحضورية .. استهداف 5 ملايين طالب وطالبة تتجاوز أعمارهم 12 عاماً بالتطعيم الشهر الحالي

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اتفقت وزارتا الصحة والتعليم على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتلقي 5 ملايين طالب وطالبة، ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر، لقاح كورونا خلال الشهر الحالي.

وسيشمل البرنامج مَنْ تبقى من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وطلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والمتدربين والمتدربات، والهيئة التدريبية والإدارية في مؤسسات التدريب في القطاعين العام والأهلي، الذين لم يأخذوا اللقاح حتى الآن.

يأتي ذلك استعداداً للعودة الحضورية لجميع طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب التقني مع استمرار التعليم المدمج إلكترونياً، حيث ثمّن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ حرص القيادة على صحة وسلامة أبناء وبنات الوطن بأخذ اللقاح؛ تمهيداً لعودة آمنة للدراسة حضورياً.وفق “أخبار 24”.

استعداداً للعودة الحضورية .. استهداف 5 ملايين طالب وطالبة تتجاوز أعمارهم 12 عاماً بالتطعيم الشهر الحالي

أخبار محلية
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