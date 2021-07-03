مختص يروي قصة زوجة طلبت الطلاق بسبب واقعة ضـرب مضى عليها 8 سنوات

كشف عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم باسم السبعي، اليوم السبت، أسباب ارتفاع نسب الزواج والطلاق خلال جائحة كورونا، مستعرضًا أغرب أسباب الانفصال بين الأزواج.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”، أن انخفاض تكاليف الزواج ساعد في إقبال الشباب على الزواج خلال جائحة كورونا، بالإضافة للتغاضي عن بعض العادات الاجتماعية التي كانت تعرقل عملية الزواج.
وروى السبعي قصة امرأة جاءت تطلب الطلاق من زوجها بسبب واقعة ضـرب، وبسؤال الرجل عن هذه الواقعة قال إنه لا يتذكر ذلك، وهو الأمر الذي دفع الزوجة لمحاولة تذكيره بهذه الواقعة، ليتضح أنه مضى عليه 8 سنوات، أنجبا خلالها 3 أبناء.وفق “أخبار 24”.
وعن ارتفاع نسب الطلاق، قال السبعي إن الزواج غير المرتكز إلى معرفة جيدة بين الزوجين، سواء من ناحية الأخلاق والأفكار أوغيرهما من الأمور، يُعد من الأسباب الرئيسية للطلاق، كما أكد أن عدم استشعار الأزواج للميثاق الغليظ بالزواج يؤدي إلى استسهال فكرة الإقبال على اتخاذ هذه الخطوة.
باسم السبعي يحكي مواقف طريفة وشروط غريبة لطلب النساء الطلاق #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/8eJeqcpSYh
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) July 3, 2021