تعيين المديني رئيساً تنفيذياً مكلفاً للمركز الوطني لإدارة الدين

أصدر مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، موافقته على تعيين هاني المديني رئيساً تنفيذياً مكلفاً للمركز، وذلك ابتداء من يوم الخميس 1 يوليو 2021م.
وجاء تعيين المديني استناداً على خبراته الواسعة في المجال المالي والاستثماري، ليقود المركز نحو تحقيق أهدافه باستدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد مـن خـلال وضـع استراتيجيات وخطط سنوية للاقتراض تسهم في تعزيز نمو القطاع المالي.
ويأتي تكليف هاني المديني ليكون خلفاً لفهد السيف الذي أسهم في إنشاء مكتب إدارة الدين في وزارة المالية عام 2015م، كما أسهم كذلك بنشأة وتأسيس المركز الوطني لإدارة الدين عام 2019م، ليصبح بإنجازاته غير المسبوقة أحد أكثر مراكز إدارة الدين نجاحاً وتطوراً في المنطقة.وفق “أخبار 24”.
وانضم المديني للمركز الوطني لإدارة الدين في سبتمبر 2019 كرئيس لإدارة المحافظ، وكُلف بمنصب نائب الرئيس التنفيذي في مارس 2021، وتم اختياره ليكون عضوا بمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، والشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني، بالإضافة إلى عضوية عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.