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اخبار رياضية > الكشف عن تفاصيل وديتين للنصر في معسكر بلغاريا
03/07/2021   10:28 م

الكشف عن تفاصيل وديتين للنصر في معسكر بلغاريا

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كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن تحديد وديتين لفريق النصر استعداداً للموسم الرياضي الجديد (2021-2022)، حيث اختار بلغاريا معسكراً خارجياً للفريق.

وتلقت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، وفقا لـ “الميدان الرياضي” موافقة إدارة نادي ستروجا ترم لوم، ثالث ترتيب الدوري المقدوني لخوض مواجهة ودية خلال معسكر بلغاريا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تقرر أن يلتقي فريق النصر في آخر مواجهاته الإعدادية مع أبويل القبرصي، في 29 من يوليو الجاري.

وكان النصر أعلن في وقت سابق أن معسكر فريقه في بلغاريا سيتخلله 4 مباريات ودية قبل العودة للرياض يوم 2 أغسطس المقبل لخوض وديتين يومي 7 – 8 أغسطس في الرياض.

الكشف عن تفاصيل وديتين للنصر في معسكر بلغاريا

اخبار رياضية
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