إدارة النصر تتلقى 3 عروض للظفر بخدمات مهاجمه

كشفت مصادر صحفية، مساء اليوم السبت، عن تلقي مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، ثلاثة عروض لأحد نجوم فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “الميدان الرياضي”، إن إدارة النصر تلقت ثلاثة عروض من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لانتقال المهاجم الدولي فراس البريكان إلى أحدهم بنظام الإعارة.
وأشارت المصادر، إلى أن مجلس إدارة النادي، أحال عروض الظفر بخدمات “البريكان” إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب مينيز لاتخاذ القرار، قبل انطلاق الموسم الجديد (2021-2022).
وبدأ فريق النصر، استعداداته للموسم الجديد بالكشف الطبي، الذي يخضع له اللاعبون على مجموعتين، حيث بدأت المجموعة الأولى في الكشف صباح اليوم السبت.