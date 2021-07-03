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اخبار رياضية > “النصر” يتمسك بمواجهة “تراكتور” على ملعب مرسول بارك
03/07/2021   10:28 م

“النصر” يتمسك بمواجهة “تراكتور” على ملعب مرسول بارك

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أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي النصر، تمسك بموقفه في مواجهة نظيره الإيراني، تراكتور على ملعب مرسول بارك.

وأشارت المصادر وفقًا لـ”الرياضية”، إلى أن إدارة النصر قد أرسلت خطابًا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر اتحاد الكرة تؤكد إصرارها على خوض مواجهة تراكتور في ملعب مرسول بارك.

وأتمت المصادر ذاتها بالتنويه إلى أن إدارة النصر قد شددت في خطابها على أن أنظمة البطولة تنص على خوض متصدر المجموعة مباراة دور 16 على ملعبه.

ومن المقرر أن يلتقي نادي النصر نظيره تراكتور الإيراني يوم 14 سبتمبر المقبل ضمن منافسات دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

“النصر” يتمسك بمواجهة “تراكتور” على ملعب مرسول بارك

اخبار رياضية
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