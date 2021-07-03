تطبيق “توكلنا” يطلق الجواز الصحي بحلَّة جديدة ومميزات متعددة

أعلن تطبيق “توكلنا” عن تحديثات جديدة على الجواز الصحي، تتيح استعراض بيانات بوليصة التأمين المعتمدة من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي، والتي تغطي مخاطر فيروس كورونا في الخارج، بهدف تسهيل إجراءات السفر.
وأوضح أن الخاصية تظهر معلومات الجواز الصحي بعد آخر تحديث، أي حالة التحصين وتاريخه، وتاريخ آخر فحص للسفر PCR، ونتيجته، وبيانات بوليصة التأمين وحالة سريانها.
وأتاح التطبيق خدمة استعراض الجواز الصحي لأفراد الأسرة بكل يُسر وسهولة؛ بمعلومات حالة التحصين، واستعراض بيانات بوليصة التأمين، واستعراض جوازات أفراد الأسرة الصحية.
ودعت “سدايا” مستخدمي “توكلنا” للمبادرة إلى تحديث التطبيق من المتاجر (App Store, Google Store, AppGallery) لتحقيق أقصى استفادة من الخدمات التي أُضيفت مؤخراً، وبلغات مختلفة.
يُذكر أنّ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” تسعى عبر تطبيق “توكلنا” إلى توفير حل حكومي تقني مُعتمد يشمل جميع الخدمات الحكومية ومن مكان واحد؛ تسهيلاً للإجراءات المطلوبة وتعاوناً مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وفق “أخبار 24”.