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أخبار محلية > قبل بدء تطبيق قرار منع السفر .. “الخطوط السعودية” تسيّر 23 رحلة من الإمارات
03/07/2021   10:28 م

قبل بدء تطبيق قرار منع السفر .. “الخطوط السعودية” تسيّر 23 رحلة من الإمارات

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استعرض مدير عمليات الخطوط السعودية في مطار دبي بندر الفوزان، اليوم السبت، جهود العمل على زيادة سعة مقاعد الرحلات من الإمارات، لإعادة المواطنين والمواطنات قبل بدء سريان قرار منع السفر إلى عدد من الوجهات، من بينها الإمارات.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، أنه سيتم تسيير 23 رحلة مجدولة وغير مجدولة من الإمارات، وذلك في إطار جهود زيادة السعة المقعدية لـ3 أضعاف.

وأكد الفوزان تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك حتى مع الضغط المتوقع على الرحلات من الإمارات للمملكة خلال الساعات القادمة، وتحديدًا قبل 11 مساء يوم غد الأحد. وفق “أخبار 24”.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد أعلن، صباح اليوم، منع سفر المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر إلى كل من الإمارات وفيتنام وإثيوبيا، بالإضافة إلى الدول المعلنة سابقًا، وذلك في إطار حرص المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر للخارج.

قبل بدء تطبيق قرار منع السفر .. “الخطوط السعودية” تسيّر 23 رحلة من الإمارات

أخبار محلية
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