ممرضة سعودية بحائل ترعى طفلاً كينياً رضيعاً لمدة 4 أشهر بعد وفاة والدته

تولت الممرضة السعودية في مستشفى الولادة والأطفال بحائل، مريم الشمري، رعاية مولود حديث الولادة من الجنسية الكينية لمدة 4 أشهر بعد وفاة والدته.
وأوضحت الشمري، وهي رئيسة الخدمة الاجتماعية بالمستشفى، في حديثها لقناة “الإخبارية”، أن الطفل أُحضر إلى طوارئ المستشفى من محافظة شنان بسبب ارتفاع الصفار في الدم، وأُجريت له الفحوصات والتحاليل اللازمة، ومن ثم جرى تنويمه.
وأضافت أن والدة الطفل كانت مريضة، وتم نقلها إلى مستشفى الملك خالد، ثم فارقت الحياة، مضيفة أنه بعد ذلك جرى التواصل مع سفير كينيا لدى المملكة وإخطاره بالأمر والتنسيق معه لاستخراج الأوراق الثبوتية للطفل. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن لحظة تواجد الطفل في المستشفى صادفت تعليق السفر بسبب كورونا، وظل تحت رعايتهم بالمستشفى لمدة 4 أشهر، مع إشرافها عليه حتى تسليمه إلى السفارة ونقله إلى أسرته في كينيا.
فيديو | مريم الشمري ترعى طفل “كيني” بعد وفاة والدته في #حائل لمدة 4 أشهر.. والسفارة الكينية توجه الشكر لها#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/Ajz8voepsc
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 3, 2021