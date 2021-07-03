فلكية جدة: “عطارد” سيظهر فجر غدٍ الأحد كنقطة ضوئية مزينة السماء .. وهكذا يُرى

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم السبت، أن كوكب عطارد سيظهر غداً الأحد كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان، حيث يمكن رصده فوق الأفق الشرقي قبل الفجر بحوالي الساعة تقريبا.
وأوضح رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه لرصد كوكب عطارد يجب أن يكون الأفق مكشوفا بالكامل، ويتم النظر باتجاه شروق الشمس، وأنه سيظهر إلى أعلى يمين موقع شروق الشمس.
وأضاف أنه ربما تكون هناك حاجة لاستخدام المنظار الثنائي إذا كانت السماء غير صافية تماما بالقرب من الأفق، مشيرا إلى أن كوكب عطارد هو أقرب كوكب إلى الشمس ومداره يقع بين الأرض والشمس، ويُرصد في سماء الأرض. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن الكوكب سيكون صباح غدٍ بزاوية 21.6 درجة غرب الشمس، وأن حركته حول الشمس تكون في مدار بيضاوي الشكل، واستطالته العظمى متغيرة من 18 إلى 28 درجة، وهي تتزامن مع الاعتدال الربيعي، فيما تحدث الاستطالة الأقل قرب الاعتدال الخريفي.