نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > فلكية جدة: “عطارد” سيظهر فجر غدٍ الأحد كنقطة ضوئية مزينة السماء .. وهكذا يُرى
03/07/2021   10:29 م

فلكية جدة: “عطارد” سيظهر فجر غدٍ الأحد كنقطة ضوئية مزينة السماء .. وهكذا يُرى

+ = -
521

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم السبت، أن كوكب عطارد سيظهر غداً الأحد كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان، حيث يمكن رصده فوق الأفق الشرقي قبل الفجر بحوالي الساعة تقريبا.

وأوضح رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه لرصد كوكب عطارد يجب أن يكون الأفق مكشوفا بالكامل، ويتم النظر باتجاه شروق الشمس، وأنه سيظهر إلى أعلى يمين موقع شروق الشمس.

وأضاف أنه ربما تكون هناك حاجة لاستخدام المنظار الثنائي إذا كانت السماء غير صافية تماما بالقرب من الأفق، مشيرا إلى أن كوكب عطارد هو أقرب كوكب إلى الشمس ومداره يقع بين الأرض والشمس، ويُرصد في سماء الأرض. وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن الكوكب سيكون صباح غدٍ بزاوية 21.6 درجة غرب الشمس، وأن حركته حول الشمس تكون في مدار بيضاوي الشكل، واستطالته العظمى متغيرة من 18 إلى 28 درجة، وهي تتزامن مع الاعتدال الربيعي، فيما تحدث الاستطالة الأقل قرب الاعتدال الخريفي.

فلكية جدة: “عطارد” سيظهر فجر غدٍ الأحد كنقطة ضوئية مزينة السماء .. وهكذا يُرى

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885162207.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.