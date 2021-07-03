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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في مناطق المملكة
03/07/2021   10:29 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد أن يستمر شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة والرياض.

كما تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير وتمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، وتسجَّل أعلى درجات الحرارة في الدمام والأحساء (49 درجة مئوية)، فيما تسجل السودة 16 درجة مئوية. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في مناطق المملكة

أخبار محلية
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