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أخبار المناطق > بالفيديو.. سريعة النمو ومردودها جيد .. مزارع يروي تجربته في زراعة أشجار “البابايا” بجازان
04/07/2021   3:11 م

بالفيديو.. سريعة النمو ومردودها جيد .. مزارع يروي تجربته في زراعة أشجار “البابايا” بجازان

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روى مواطن تجربته في زراعة أشجار “البابايا” التي تشتهر بها مزارع منطقة جازان جنوب غرب المملكة، مبينا أنها تتميز بسرعة نموها ومردودها الاقتصادي الجيد.

وأوضح المزارع، إسماعيل الحازمي، في حديثه لـ”العربية”، أن أشجار “البابايا” سهلة الزراعة وإنتاجها سريع، مبينا أنه يزرع النوع الهجين منها.

وأشار إلى نجاح زراعة “البابايا” في المنطقة، فهي تشتهر بزراعتها منذ عقود طويلة خاصة في الأودية، مضيفا أن مزرعته تضم نحو 3 آلاف شتلة، تنتج يوميا 70 صندوقا بوزن 25 كيلوجرامًا للواحد. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن شجرة البابايا تتميز بقلة أمراضها بالنسبة للأشجار الأخرى، ونادراً ما تصاب بأمراض النمل الأبيض أو البياض الدقيقي.

بالفيديو.. سريعة النمو ومردودها جيد .. مزارع يروي تجربته في زراعة أشجار “البابايا” بجازان

أخبار المناطق
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