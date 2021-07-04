تفاصيل القرارات التي أصدرتها وزارة “الموارد البشرية” لتوطين 6 أنشطة جديدة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تفاصيل القرارات الوزارية الجديدة التي صدرت اليوم (الأحد) لتوطين 6 أنشطة تستهدف أكثر من 40 ألف وظيفة.
وشملت القرارات مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة، وأنشطة التخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق قرارات التوطين يكون على الشكل التالي:
1- توطين مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة
يتم على مرحلتين، الأولى بنسبة 50%، والثانية بنسبة 70%، وتستهدف مهن: مستشار قانوني نظم عامة وخاصة، أخصائي عقود، كاتب شؤون قانونية، وتوفر أكثر من 5 آلاف فرصة وظيفية، بحد أدنى للرواتب يبلغ 5500 ريال.
2- الأنشطة والمهن العقارية
توطين الأنشطة العقارية يكون بنسبة 70%، والمهن التالية بنسبة 100%: الوساطة العقارية، التسويق العقاري، اتحاد الملاك، البناء المستدام، التحكم العقاري، وتوفر أكثر من 11 ألف فرصة وظيفية. وفق “أخبار 24”.
3- مدارس تعليم قيادة المركبات
يتم توطينها بنسبة 100% وتشمل مهن مدرب قيادة سيارات، اختصاصي وسائل تعليمية، مراقب حركة سيارات، مدرب مهني صناعي، وتوفر أكثر من 8 آلاف فرصة وظيفية بحد أدنى 5 آلاف ريال لمدرب قيادة السيارات.
4- قطاع السينما
يتم توطينه بنسبة 100%، ويشمل المهن الإشرافية، ومبيعات التجزئة، ومبيعات التذاكر ومبيعات المشروبات والأطعمة، وتوفر أكثر من 3 آلاف وظيفة.
5- أنشطة التخليص الجمركي
يتم توطين أنشطة التخليص الجمركي بنسبة 70%، والمهن التالية بنسبة 100%: مدير عام، مسؤول علاقات حكومية، مترجم، مخلص جمركي، مبند جمركي، وسيط تخليص جمركي، وتوفر أكثر من ألفي فرصة وظيفية، بحد أدنى للرواتب 5 آلاف ريال لمهنتي مخلص جمركي، مبند جمركي.
6- المهن الفنية والهندسية
يتم توطينها بنسبة 25% على جميع منشآت القطاع الخاص ممن يعمل بها 5 عاملين فأكثر، ويشترط حصول الفنيين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، وتوفر 12 ألف وظيفة بحد أدنى للرواتب 5 آلاف ريال.