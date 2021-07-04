وزير “الموارد البشرية” يصدر 6 قرارات توطين جديدة تستهدف أكثر من 40 ألف وظيفة

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، اليوم (الأحد)، 6 قرارات وزارية جديدة لتوطين المهن والأنشطة، تستهدف أكثر من 40 ألف وظيفة.
وتشمل القرارات مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة، وأنشطة التخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية.
وقال الراجحي، إن إصدار هذه القرارات الهامة يأتي استمراراً لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميّزة، وخلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة لاستقطاب المزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل. وفق “أخبار 24”.