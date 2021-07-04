فضلتها على دراسة القانون .. مضيفة طيران سعودية تروي تجربتها في العمل على متن الطائرة

روت مضيفة طيران سعودية تجربتها في العمل على متن الطائرة وخدمة المسافرين، وذلك بعد تلقيها التدريب في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، من خلال العديد من الدورات التدريبية المكثفة.
وأوضحت مضيفة الطيران شذى عبد المجيد في تصريحات لبرنامج “mbc في أسبوع”، أنها كانت تحلم منذ صغرها بأن تمثل بلدها وتعمل مضيفة طيران على متن رحلات الخطوط الجوية السعودية، مشيرة إلى أنها بالرغم من دراستها للقانون فإن حبها وشغفها بالطيران دفعها للعمل كمضيفة طيران.
وأشارت إلى أنه بحكم سفرها الكثير كانت تراقب المضيفات وطريقة عملهن وملابسهن وكيفية تقديمهن الخدمات للمسافرين، حيث كانت تحلم بأن تكون واحدة منهن، لافتة إلى أنه عندما أتيحت لها الفرصة للعمل تقدمت له، حيث مضى على عملها كمضيفة مدة عام تقريباً. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أوضح كبير المدربين في الخدمات الجوية، إياد الحمود، أنهم يعتمدون في برنامجهم التدريبي للمضيفات على 3 محاور، وهي المظهر العام والمعلومة والأخلاقيات، مشيراً إلى أن هناك برامج تدريب قوية تزرع في الملاّح حب المهنة.
حلم تحقق بأن تصبح مضيفة طيران.. وفرص للعمل في المجال السياحي بفضل حملة “مستقبلك سياحة ” من وزارة السياحة..
التفاصيل مع مشاعل السعد@MashaelS77 @Saudi_MT #مستقبلك_سياحة#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/X5JPmWOqTg
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) July 3, 2021