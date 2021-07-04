“الإنذار المبكر”: تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية على عدد من المناطق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مناطق المملكة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساء، أما في منطقة عسير فتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.
وأبان أن محافظات الأحساء والخبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وقرية العليا بالمنطقة الشرقية، ومحافظة ينبع بالمدينة المنورة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحا ً وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن محافظتي الوجه وأملج بمنطقة تبوك ومحافظتي جدة ورابغ بمنطقة مكة المكرمة، ستشهد رياحاً نشطة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.