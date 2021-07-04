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أخبار محلية > “أمانة الشرقية” تنفي إصدار مخالفات لمواقف الدمام بقيمة 230 ريالاً
04/07/2021   3:10 م

“أمانة الشرقية” تنفي إصدار مخالفات لمواقف الدمام بقيمة 230 ريالاً

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نفت أمانة المنطقة الشرقية، صحة ما يتم تداوله، بشأن بدء إصدار مخالفات للمواقف بالدمام بقيمة 230 ريالاً.

وأكدت الأمانة في بيان، أن هذه المعلومات غير صحيحة، مبينة أن الرسوم المالية لقيمة المخالفات قد تم إدراجها كما نصت عليه اللوائح والأنظمة بالعقد.

وأبانت أن الشركة ملتزمة بالأنظمة، وقد تم تمديد فترة التوعوية للعملاء، والانتهاء من تفعيل الدفع الإلكتروني لبوابات الساحات، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن مخالفة أي مركبة بالدمام. وفق “أخبار 24”.

وأهابت بالمواطنين بضرورة تحري الدقة واستقصاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

“أمانة الشرقية” تنفي إصدار مخالفات لمواقف الدمام بقيمة 230 ريالاً

أخبار محلية
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