باشرت الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنتاج فيلم مرئي عن موسم الحج للعام الجاري، ويجري العمل على وضع اللمسات النهائية لإخراجه، بمشاركة نخبة من الكادر الإعلامي بالرئاسة.
وأوضح مدير مركز الإنتاج الإعلامي، محمد اللحياني، أن الفيلم يعكس حسن وفادة ضيوف الرحمن، ويأتي ناقلاً للصورة الحقيقية للنجاحات التنظيمية لموسم الحج في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
وأبان اللحياني أن محتوى الفيلم يتضمن احتفاءً بضيوف الرحمن بطريقة مبسطة، لافتاً إلى أن شؤون الحرمين تسعى من خلال إنتاج هذه الأفلام إلى أن تُظهر مدى الحرفية العالية للخدمات المقدمة في المسجد الحرام خلال موسمي الحج الماضي والحالي.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للإعلام والاتصال تعكف على تقديم محتوى متميز، من خلال حزمة من الإنتاجات الإعلامية؛ تسهم من خلالها في إبراز جهود المملكة في مجال الحج والعمرة.