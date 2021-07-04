رسمياً.. “الأخضر” يواجه الجزائر في نهائي كأس العرب للشباب

تأهل منتخبا السعودية والجزائر، لنهائي النسخة السابعة من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، المقامة في مصر، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.
وحقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره المصري، بنتيجة 3-2، حيث تقدم بهدفين متتاليين حملا توقيع الثنائي عبدالله رديف وعبدالعزيز العليوة، قبل أن يقلص منتخب مصر الفارق عن طريق أحمد شريف.
ومع بداية الشوط الثاني، أدرك المنتخب المصري التعادل بواسطة أحمد عبدالحميد، لكن منتخب الأخضر سجل هدفاً ثالثاً حصد به بطاقة العبور للمباراة النهائية، بأقدام اللاعب صهيب الزيد.
وفي المباراة الثانية بالدور نصف النهائي، حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره التونسي، بنتيجة هدفين دون رد،، سجلهما اللاعب محمد عمر. وفق “أخبار 24”.
ويلتقي المنتخبان السعودي والجزائري وجهاً لوجه في المباراة النهائية، التي تقام في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت المملكة، على استاد القاهرة الدولي.